Samsunspor Defans Oyuncusu Satka: \'Çok Zor Bir Durumdan İyi Bir Noktaya Geldik\'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un defans oyuncusu Lubomir Satka, ligin ilk 8 haftası sonrasında sadece 1 puanlarının bulunduğunu ve kimsenin takımın üst sıralara çıkacağına inancı kalmadığını, çok zor durumdan çok iyi bir noktaya takımı getirdiklerini söyledi.
Satka, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK maçında hayal kırıklığı yaşadıklarını anlattı.
Gaziantep FK maçına çok iyi hazırlandıklarını ve kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Satka, "Üç puanı alamadığımız için hayal kırıklığı yaşadık. Bir puanla Samsun'a döndük. Bu puan da düşme hattı içindeki rakibimizden aldığımız için çok önemli. Puanı benim attığım golle almamız ise kendi adıma sevindirici. Defans oyuncusu olarak gol atmak ve takıma katkı vermek çok önemli. Süper Lig'de bu golden sonra haftanın ilk 11'ine seçilmek de benim adıma önemli." dedi.
Tecrübeli defans oyuncusu Satka, teknik direktör Markus Gisdol ile performansının yukarı çıktığını ifade ederek, "Samsun'a yeni geldim, adaptasyon süreci yaşadım. Ayrıca sezon öncesindeki kampta ben en iyi performansımı gösteremedim. Markus Gisdol'un göreve başlaması ile ben de Slovakya Milli Takımı'ndan takıma katıldım ve hocamız hemen benimle konuştu. Benden beklentilerini anlattı, ben de onun beklentileri doğrultusunda çalışmalarıma başladım ve en iyi performansımı sergileyeme çalıştım." diye konuştu.
Karadeniz derbisinde 23 Şubat Cuma günü sahalarında Çaykur Rizespor ile karşılaşacaklarına işaret eden Satka, şunları kaydetti:
"Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için bu saatten sonra her maçtan alınacak puan veya puanların çok çok önemi var. Özellikle oynamış olduğumuz maçlarda çok iyi motive oluyoruz ve taraftarlarımızın desteği ile güzel sonuçlar alıyoruz. Bu sezon bizim ana hedefimiz ligde kalmak. Sezona başladıktan itibaren 7-8 maç sonrasında sadece 1 puanımız vardı. Kimse bu durumlara geleceğimize inanmadı. Kimsenin bu takımın üst sıralara çıkacağına inancı yoktu, çok zor bir durumdan çok iyi bir noktaya geldik. Puanlar birbirine çok yakın, bunun için dikkatli olmamız gerekiyor. Her maçın ve puanın çok fazla önemi var, şimdiye kadar nasıl performans gösterdiysek ligin geri kalanında da aynı performansı göstereceğiz."
Son Dakika › Spor › Samsunspor Defans Oyuncusu Satka: 'Çok Zor Bir Durumdan İyi Bir Noktaya Geldik' - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?