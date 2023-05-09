Beklenmeyen transfer isteği! TFF 1. Lig ekibi, Mert Hakan Yandaş'ı istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Beklenmeyen transfer isteği! TFF 1. Lig ekibi, Mert Hakan Yandaş'ı istedi

09.05.2023 19:50

1. Lig'i şampiyon bitiren Samsunspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'a talip oldu. Karadeniz ekibi, Mert Hakan için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a Samsunspor talip oldu. Ajansspor'un haberine göre; 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Mert Hakan'ı istedi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Samsunspor, tecrübeli orta saha için çalışmalara başladı. Sezon biter bitmez Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturulacak.

Kimse beklemezdi! Samsunspor, Mert Hakan Yandaş'a talip oldu

1 YILLIK KONTRATI KALDI

Mert Hakan ile Fenerbahçe'nin sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor. Bu sezon 14 lig maçına çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu gol katkısı veremedi.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de olay gelişme! Arda Güler ve Zajc devam etmek istemiyor Fenerbahçe'de olay gelişme! Arda Güler ve Zajc devam etmek istemiyor Acun Ilıcalı Pelkas'a acımadı! Yunan topçu resmen Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı Pelkas'a acımadı! Yunan topçu resmen Fenerbahçe'de

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beklenmeyen transfer isteği! TFF 1. Lig ekibi, Mert Hakan Yandaş'ı istedi - Son Dakika


Son Dakika
21:02 Fenerbahçe'de olay gelişme! Arda Güler ve Zajc devam etmek istemiyor
20:55 Ali Koç'u şoke eden cevap! Arda Güler ve Zajc takımda kalmak istemiyor
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur zammı için temmuzu işaret etmesine Memur-Sen'den itiraz: Kamudaki ücret adaletsizliği hemen giderilmelidir
20:45 Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne Sakarya'da taşlı saldırı
20:34 Hikaye mutlu sonla bitti! Galatasaray'ın Icardi hayali gerçek oldu
20:10 Ve mutlu son! Galatasaray taraftarının Icardi hayali gerçek oldu
19:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzede öğrenciler için devlet üniversitelerinde yüzde 25 kontenjan ayrılacak
19:58 Acun Ilıcalı Pelkas'a acımadı! Yunan topçu resmen Fenerbahçe'de
19:58 İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili bugün gözaltında olan 9 şüpheli serbest bırakıldı
19:50 İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili bugün gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2023 21:17:04. #1.13#
SON DAKİKA: Beklenmeyen transfer isteği! TFF 1. Lig ekibi, Mert Hakan Yandaş'ı istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement