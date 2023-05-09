Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a Samsunspor talip oldu. Ajansspor'un haberine göre; 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Mert Hakan'ı istedi.
Samsunspor, tecrübeli orta saha için çalışmalara başladı. Sezon biter bitmez Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturulacak.
Mert Hakan ile Fenerbahçe'nin sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor. Bu sezon 14 lig maçına çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu gol katkısı veremedi.
Son Dakika › Spor › Beklenmeyen transfer isteği! TFF 1. Lig ekibi, Mert Hakan Yandaş'ı istedi - Son Dakika