Samsunspor, Fenerbahçe'yi Yenmek İçin Hazır - Son Dakika
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Samsunspor, Fenerbahçe'yi Yenmek İçin Hazır

Samsunspor, Fenerbahçe\'yi Yenmek İçin Hazır
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Celil Yüksel, Fenerbahçe'nin zayıf yönlerini analiz ettiklerini belirterek galibiyet hedeflediklerini açıkladı.

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ettiklerini belirterek, sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 2 maçta 4 puan toplayan Samsunspor, yarın akşam sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi son taktik antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulunan Celil Yüksel, Avrupa dönüşü Fenerbahçe'yi puansız göndermek istediklerini ifade etti. Büyük maçlara daha fazla konsantre olduklarını belirten Yüksel, "Böyle büyük maçlara her zaman daha fazla konsantre oluyoruz. Biz kendi gücümüzün farkındayız. Ona göre de idman yapıyoruz zaten. Her maç özel çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin de olumlu ve olumsuz yönlerini iyi çalıştık. İnşallah bu maçtan galibiyet almak istiyoruz. Yarın akşam güzel bir sonuç bizi bekliyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynadılar. Fenerbahçe büyük kulüp, rotasyona girecek bir sürü oyuncuları var. Biz onların yorgun olmasına değil, kendi işimize bakacağız. Yani biz maçı ne kadar çok istersek öyle sonuç alırız" dedi.

Kendisini her maça ayrı şekilde hazırladığını dile getiren Celil Yüksel, "Benim için her maç yeni bir başlangıç. Kendimi bu yönde hazırlıyorum. Her maç ayrı konsantre oluyorum. Diğer maçta neyi eksik yaptıysam onu geliştirmeye çalışıyorum. İnşallah takıma her zaman yardımcı olmaya çalışırım" diye konuştu.

"Avrupa'ya gidememenin burukluğu var"

Bu sezon Avrupa kupalarında yer alamamanın burukluğunu yaşadıklarını ifade eden Yüksel, geçen sezon Avrupa'da mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Bu sene Avrupa'ya gitmemenin bir burukluğu var içimizde. Çok güzel bir atmosfer yaşadık. Avrupa'yı şimdiden özledik. Bu yıl hedeften ziyade maç maç gidiyoruz. Sezon sonunda nerede olacağımızı hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

Antrenmandan notlar

Fenerbahçe ile ligin 3. haftasında karşılaşacak Samsunspor, mücadelenin hazırlıklarını son taktik antrenmanıyla tamamladı. Sakatlıkları bulunan Marius Mouandilmadji, Elayis Tavsan, Ali Diabate, Tanguy Coulibaly ve Jaures Assamou antrenmanda yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Igor Drapinski ve Afonso Sousa ise takımla birlikte çalıştı.

Samsunspor, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği son taktik antrenmanın ardından Fenerbahçe maçı için kampa girdi.

Kaynak: İHA

Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Fenerbahçe'yi Yenmek İçin Hazır - Son Dakika

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