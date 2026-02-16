Samsunspor Fink ile İlk Antrenmanını Yaptı

SAMSUNSPOR, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde KF Shkendija ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Samsunspor, 2025–2026 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü Kuzey Makedonya'da, National Arena Todor Proeski'de KF Shkendija ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleri ve koşu programıyla başladı. Antrenmanda taktiksel varyasyonlar üzerinde durulurken, idman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.