Samsunspor Forması Hediye Edilen Voleybol Halk Turnuvası

Spor

Samsun'un Havza ilçesinde, 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında düzenlenen Voleybol Halk Turnuvası'nda dereceye giren takımlar ve organizasyonda emeği geçenlere Samsun spor forması hediye edildi.

Havza Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) öncülüğünde, Havza Kaymakamlığı, Havza Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Havza Gençlik Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen Voleybol Halk Turnuvası'nda dereceye giren takımlar ve ilçe protokolü yemekte bir araya geldi.

Yemekte konuşan Kaymakam Mustafa Ayvat, "Bu tür etkinlikler, gençlerimizin spora olan ilgisini artırıyor ve onları profesyonel sporcu olma yolunda teşvik ediyor. Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ise turnuvanın başarısına dikkat çekerek, "Bu yıl turnuvaya gösterilen ilgi bizi çok mutlu etti. Önümüzdeki dönemlerde bu tür etkinlikleri daha da geliştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

YEG Müdürü Özgür Atala da "Bu turnuvanın başarısı, bizleri gelecek için daha da cesaretlendirdi. Farklı spor dallarında da benzer etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirilen bu tür organizasyonların, ilçenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yemek sırasında, gelecek dönemlerde düzenlenecek turnuvalar ve tarihleri hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Yemek organizasyonu sonrası turnuvada birinci olan takımın üyelerine ve turnuvanın hazırlanmasında emeği geçenlere orijinal Samsunspor formaları hediye edildi. - SAMSUN