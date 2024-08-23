Samsunspor Futbol Okulları Turnuvası Başladı

Spor

Samsunspor Futbol Okulları Turnuvası, kıyası mücadeleler ile başladı.

Türkiye genelindeki Samsunspor A.Ş. Futbol Okulları Turnuvası başladı. Bu turnuvayla, Türkiye genelindeki Samsunspor A.Ş. Futbol Okulları bir araya getirilerek sporcuların tanışma, kaynaşma ve sosyal-sportif anlamda gelişimlerini sağlamak amacıyla düzenlendi. Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde ilki düzenlenen turnuva kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

25 Ağustos'a kadar gerçekleşen turnuvaya Tokat Samsunspor Futbol Okulları, Çorum Samsunspor Futbol Okulları, Sultanbeyli Samsunspor Futbol Okulları, Bursa Samsunspor Futbol Okulları ve Atakum Samsunspor Futbol Okulları'ndan sporcular katıldı. - SAMSUN