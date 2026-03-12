Samsunspor: Futbolda Her Şey Mümkün - Son Dakika
Samsunspor: Futbolda Her Şey Mümkün

Samsunspor: Futbolda Her Şey Mümkün
12.03.2026 23:55
Teknik direktör Fink, Rayo Vallecano'ya kaybettikleri maçı değerlendirdi ve umut ışığı bıraktı.

1 yenildikleri Rayo Vallecano maçının ardından bir maç daha oynayacaklarını ve futbolda her şeyin mümkün olduğunu söyledi.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda sahasında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink mücadeleyi değerlendirdi. Yenildikleri için üzgün olduklarını dile getiren Fink, "Zor bir maç oldu ve kaybettik. Hatalarımızı beklediler, hatalar yaptık ve kaybettik. Rakip çok olgun bir takım. Topa daha çok sahip olan taraf bizdik. Gol beklentisi de benzerdi. İstatistiklere baktığımızda biz daha iyiydik. Onlar ise daha iyi takımdı, ezber oyun becerisi bizden daha iyiydi. İkinci maç var. Futbolda her şey mümkün. Eğer erken gol bulabilirsek, onlara zarar verebiliriz. Çok eksik ve sakat oyuncumuz var. Önümüzdeki haftalar için onların geri dönmesi önemli. Kanatta bugün Carlo Holse ile oynamak zorunda kaldık. Normalde merkez oyuncusu. Diğer kanat oyuncuları ise sakatlıklarından dolayı sonradan oyuna girmek zorunda kaldı" dedi.

Rakibin gol yollarını iyi kapattığını dile getiren Fink, ayrıca şunları söyledi:

"İyi bir takıma karşı oynadık. Çok fazla şans yakalayamadık. Gol beklentisi 0,55 oranında tutuk ancak ona rağmen çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Boşlukları çok iyi kapattılar. Belki Konferans Ligi'nin bile kazanabilirler. Bu tip güçlü ekiplere karşı bu sonuçlar normal." - SAMSUN

Kaynak: İHA

