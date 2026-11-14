Samsunspor, Galatasaray deplasmanı öncesi U19 takımıyla hazırlık maçı oynadı

Samsunspor, Galatasaray deplasmanı öncesi U19 takımıyla hazırlık maçı oynadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlığını U19 takımıyla oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü. Nuri Asan Tesisleri'nde Bjelica yönetiminde oynanan maçta oyuncuların kondisyon ve uyumunun geliştirilmesi hedeflendi.
SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını U19 takımıyla yaptığı hazırlık karşılaşmasıyla sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde oynanan karşılaşmada futbolcuların maç kondisyonlarının korunması ve saha içi uyumlarının geliştirilmesi hedeflendi. Teknik heyet de oyuncuların son durumlarını değerlendirme fırsatı buldu.
Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına 16 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: DHA
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