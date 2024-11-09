Samsunspor, Galatasaray'la Kritik Maçta

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın lider Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsunspor, 28 puanlı lider Galatasaray'ın ardından 25 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Karadeniz temsilcisi, Galatasaray'ı yenerek aradaki puan farkını kapatmak istiyor.
Samsun ekibinde sakatlıkları devam eden Ercan Kara ve Celil Yüksel, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
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