Samsunspor Galibiyet İçin Saha Çıkacak - Son Dakika
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Samsunspor Galibiyet İçin Saha Çıkacak

Samsunspor Galibiyet İçin Saha Çıkacak

Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçında galibiyet için sahaya çıkacaklarını belirtti.

05.11.2024 09:59
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Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçına galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın" dedi.

Galatasaray maçı öncesi 'sessiz kalmakla' suçlanan Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere cevap vererek, "Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacakta. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı"

Kendisini eleştiren Fenerbahçelilere tepki gösteren Yıldırım, "Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. 'Adalet' deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor Galibiyet İçin Saha Çıkacak - Son Dakika

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