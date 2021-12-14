Üye Girişi
Samsunspor galibiyet serisine devam etmek istiyor - Son Dakika

Samsunspor galibiyet serisine devam etmek istiyor

14.12.2021 14:43
Samsunspor galibiyet serisine devam etmek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un basın sözcüsü Ender Gür, yarın Beypiliç Boluspor ile oynayacakları maçı kazanarak, galibiyet serisine devam etmek istediklerini belirtti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un basın sözcüsü Ender Gür, yarın Beypiliç Boluspor ile oynayacakları maçı kazanarak, galibiyet serisine devam etmek istediklerini belirtti.

Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonunda MKE Ankaragücü maçını kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

MKE Ankaragücü maçı öncesinde Samsunspor'un, son 4 maç 10 puan toplayan ve ligde yukarı doğru tırmanan bir yapısının mevcut olduğunu hatırlatan Gür, "Lig sıralamasında yukarı doğru yakalamış olduğumuz ivmeyi MKE Ankaragücü maçında da kazanarak devam ettirmek istiyorduk. Maça çok iyi başladık ve 90 dakika boyunca oyunun tek hakimi bizdik. Maçı kazanmak için sahada mücadele eden bir takım hüviyetindeydik. Maçın başından sonuna kadar taraftarlarımız inanılmaz destek verdi. Taraftar desteğini arkasına alan oyuncularımız sahadan galip ayrılmasını bildi." diye konuştu.

Gür, son haftalarda takımın gol yemeden maçlarını tamamlamasının da memnuniyet verici olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Teknik direktör Fuat Çapa'nın gelişi ile takım savunmamız değişti. Gol yemeden maçlarını tamamlayan bir defansa sahip olduk. Hücum anlamında da her hafta daha iyiye doğru gidiyoruz. Takımımız galibiyetler aldıkça oyuncuların güveni ve morali çok yükseldi. Ligde Samsunspor artık şampiyonluk yarışında olduğunu ortaya koydu. Rakiplerimiz son 3 hafta içinde puan kayıpları yaşarken, biz ayağımıza gelen fırsatları iyi değerlendirdik. MKE Ankaragücü galibiyeti şehir ile takımın bütünleşmesi açısından da kilit bir rol oynadı."

Beypiliç Boluspor maçı öncesi de değerlendirmede bulunan Gür, "Boluspor da sezona iddialı başladı. Ligin iyi takımlarından bir tanesi ve aramızda puan farkının az olması nedeniyle 6 puan değerinde bir mücadele olacak. Ancak biz Boluspor maçından 3 puan alıp, galibiyet serimize devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Alen Melunovic, Kevin Boli ve Recep Burak Yılmaz, Boluspor maçında forma giyemeyecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Samsunspor, Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor galibiyet serisine devam etmek istiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden sanık: Maskemi çıkarıp silahı elime aldım 14:35 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden sanık: Maskemi çıkarıp silahı elime aldım
Asitli saldırısına uğradığı sevgilisiyle evlenen Berfin'in babası bu kez canlı yayına bağlandı: Sadece bize değil bütün sevenlerine ihanet etti 14:32 Asitli saldırısına uğradığı sevgilisiyle evlenen Berfin'in babası bu kez canlı yayına bağlandı: Sadece bize değil bütün sevenlerine ihanet etti Eşiyle birlikte olduğu sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi 14:26 Eşiyle birlikte olduğu sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor 14:17 Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü 14:16 Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem 14:14 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı 11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz

Son Dakika Haberleri
14:34 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden sanık: Maskemi çıkarıp silahı elime aldım
14:33 CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü
14:31 Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü
14:25 Korkunç kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin
14:25 Eşiyle birlikte olduğu sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi
14:22 Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız
14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim
14:13 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem
14:12 Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi?
14:09 Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor
AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Nebati'ye uyarı: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Nebati'ye uyarı: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
14:37
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü         
14:31
550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı         
14:18
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 14:51:27. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor galibiyet serisine devam etmek istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement