Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Sezona iyi başlamak isteyen Samsun ekibi, Gençlerbirliği karşısında 3 puanla hedefliyor.
Karadeniz ekibinde yeni transfer Anthony Musaba sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Son Dakika › Spor › Samsunspor, Gençlerbirliği ile Açılış Yapıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?