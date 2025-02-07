Samsunspor, Hatayspor'u 2-0 önde kapattı - Son Dakika
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Samsunspor, Hatayspor'u 2-0 önde kapattı

Samsunspor, Hatayspor karşısında ilk yarıyı Moundilmadji ve Zeki Yavru'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı.

07.02.2025 21:16
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Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Alper Akarsu, Cem Özbay, Gökhan Balcın

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bennasser, Celil Yüksel, Holse, Emre Kılınç, Dimata, Moundilmadji

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Calvo, Kilama, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Massanga, Boutobba, Fernandes, Aboubakar

Goller: Dk. 3 Moundilmadji, Dk. 7 Zeki Yavru (Reeder Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 27 (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada Samsunspor, 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın ara pasında topla buluşan Moundilmadji, kaleci Bekaj ile karşı karşı yakaldı. Çadlı oyuncu, kaleci Bekaj'ın üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

7. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor'un ceza sahası önünden kazandığı serbest atışı Zevri Yavru kullandı. Bu futbolcu, plase bir vuruşla kaleci Bekaj'ın uzanamadığı köşeden topu filelere gönderdi. 2-0

35. dakikada Samsunspor atağında Bola'nın soldan ortasında ceza sahası içindeki Emre Kılınç, göğsü ile topu yumuşatarak önüne aldı. Defanstan sıyrılan Emre Kılınç'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

42. dakikada misafir takımın atağında Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından yerden sert şutunda top, direğin dibinden yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor'un 2-0 önde tamamladı.

Maç öncesi hakemler ve futbolcular, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 şehrin isminin bulunduğu pankartı birlikte taşıdı.

İki takımın oyuncuları sahaya üzerinde deprem saati olan 04: 17 yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

Samsunsporlu taraftarlar, iki takımın oyuncularını tribünlere çağırarak alkışladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Hatayspor'u 2-0 önde kapattı - Son Dakika

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