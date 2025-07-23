off mücadelesi öncesinde hazırlıklarını kamp yaptığı Hollanda'da sürdürüyor.
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabını Hollanda'nın Oosterbeek şehrinde sürdürüyor. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yoğun tempoyla çalışan kırmızı-beyazlılar, antrenmanların yanı sıra hazırlık maçlarıyla da form yakalamaya çalışıyor. Şimdiye kadar oynadığı hazırlık karşılaşmalarında Westerlo'ya 3-1 kaybeden Karadebiz ekibi, son oynadığı Telstar ile de 3-3 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nden elenirse bile UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek olan Samsunspor, 17 Temmuz'da başladığı Hollanda kampını, 25 Temmuz'da Almere City maçıyla tamamlayarak çalışmalarına Samsun'da devam edecek. - SAMSUN
Son Dakika › Spor › Samsunspor Hollanda'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?