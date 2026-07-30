Samsunspor Hollanda Kampında İlerliyor - Son Dakika
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Samsunspor Hollanda Kampında İlerliyor

Samsunspor Hollanda Kampında İlerliyor
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Samsunspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Hollanda'da devam ediyor. Antrenman detayları verildi.

SAMSUNSPOR, 2026-2027 Süper Lig sezonu hazırlıklarını Hollanda kampının 11'inci gününde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen günün tek antrenmanı, koşuyla başladı. Futbolcular, antrenmanın devamında rejenerasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Samsunspor, Hollanda kampındaki yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA

Samsunspor, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Hollanda Kampında İlerliyor - Son Dakika

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