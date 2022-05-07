Samsunspor ile Boluspor 63. randevuya çıkacak - Son Dakika
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Samsunspor ile Boluspor 63. randevuya çıkacak

07.05.2022 10:33
Samsunspor ile Boluspor 63. randevuya çıkacak

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ve Boluspor tarihlerindeki 63. randevuya çıkacaklar.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ve Boluspor tarihlerindeki 63. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ile Boluspor bu zamana kadar 62 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 27'sini Boluspor, 23'ünü ise Samsunspor kazandı. 2 takım arasındaki 12 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İki Karadeniz temsilcisinin Bolu'da karşılaştığı 30 maçta Boluspor'un 21, Samsunspor'un 6 galibiyeti bulunuyor. Bolu'daki 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Boluspor, ligde oynadığı 33 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile 41 puan toplayarak küme düşme hattının hemen üstünde bulunuyor. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 36 gol atan Bolu temsilcisi, kendi kalesinde ise 41 gol gördü.

Samsun temsilcisi ise ligde oynadığı 33 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 47 puan toplayıp az da olsa play-off umutlarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar bu karşılaşmalarda rakip filelere 49 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 42 gol gördü.

8 Mayıs Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdullah Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Ferdi Karadoruk yapacak. Ligdeki 9 maçın tamamı aynı anda başlayacak. - SAMSUN

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Samsunspor, Spor Toto, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor ile Boluspor 63. randevuya çıkacak - Son Dakika


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