 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsunspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor ile Fatih Karagümrük, tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de rakip olacak. Samsunspor evinde oynadığı maçlarda başarılı sonuçlar alırken, Karagümrük ise deplasmanda zorlanıyor. Maçta hakem Emre Kargın düdük çalacak.

Samsunspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig\'de ilk kez karşılaşacak
05.01.2024 - 09:20,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ile Fatih Karagümrük, tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük, yarın saat 19.00'da Samsunspor'a konuk olacak. Ligde Samsun ekibi 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 15 puanla 18. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 17 puanla 17. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de ilk randevu

Samsunspor ile Fatih Karagümrük, yarın oynayacakları müsabakayla Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak. İki takım daha önce 2. Lig ve Türkiye Kupası'nda 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların 5'ini Samsunspor kazanırken Karagümrük, rakibi karşısında 1 kez galibiyet alabildi. Oynanan mücadelelerden biri ise berabere tamamlandı.

Karagümrük, deplasmanda kayıp

Fatih Karagümrük'ün bu sezon oynadığı 8 deplasman maçında yalnızca 1 galibiyeti bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar, yalnızca ligin ikinci haftasında Başakşehir karşısında dış sahada galibiyet elde etti. Pendikspor ve Konyaspor deplasmanlarından beraberlik alan Karagümrük; Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Samsunspor, 4 galibiyetin 3'ünü evinde aldı

Ev sahibi Samsunspor, Süper Lig'deki 4 galibiyetinin 3'ünü evinde oynadığı maçlarda aldı. Kırmızı-beyazlılar Hatayspor, İstanbulspor ve Kasımpaşa'yı iç sahada mağlup etmeyi başardı. Samsun ekibi, tek dış saha galibiyetine ise Adana Demir deplasmanında ulaştı.

Feghouli ve Ryan Mendes görev alamayacak

Zorlu müsabaka öncesi Fatih Karagümrük, maça 2 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Kırmızı-siyahlıların Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edildi. 34 yaşındaki futbolcu ayrıca gördüğü 4 sarı kartla da cezalı durumda bulunuyor. Tecrübeli orta saha, Afrika dönüşü ilk Süper Lig müsabakasında sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Karagümrük'te Afrika Uluslar Kupası'na giden bir diğer isim ise Ryan Mendes oldu. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, Yeşil Burun Adaları'nın kadrosunda yer alıyor.

Emre Kargın düdük çalacak

Samsunspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak müsabakada hakem Emre Kargın düdük çalacak. Kargın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Samsunspor, Samsun, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak - Son Dakika


09:28
Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
08:46
Kars'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı Kars'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı
08:45
Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı
08:28
7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi 7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi
08:19
İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı
07:58
Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor
01:56
MİT'in yakaladığı 34 Mossad ajanı sorguda! Muhammed Dahlan'a yakınlıkları ortaya çıktı MİT'in yakaladığı 34 Mossad ajanı sorguda! Muhammed Dahlan'a yakınlıkları ortaya çıktı
00:44
15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu

Son Dakika
09:28 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
08:45 Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı
08:46 Kars'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı
08:28 7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi
08:19 İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı
07:58 Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor
01:56 MİT'in yakaladığı 34 Mossad ajanı sorguda! Muhammed Dahlan'a yakınlıkları ortaya çıktı
00:44 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu
00:14 Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti
00:09 İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 09:54:57. #1.11#
SON DAKİKA: Samsunspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement