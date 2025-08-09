Samsunspor İlk Yarıda Önde

Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Samsunspor, ligin yeni ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde kapattı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Dimata'nın ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Holse'nin şutu, kalenin sağından auta çıktı.
13. dakikada Drongelen'in kaptığı topta meşin yuvarlağı önünde bulan Dimata'nın şutunu kaleci Gökhan güçlükle çeldi.
18. dakikada Ntcham'ın ortasında altıpas üzerinde topa ayağını uzatan Mouandilmadji'nin şutu direğin solundan az farkla auta çıktı.
36. dakikada gelişen Samsunspor atağında sol çaprazda Tomasson'un yerden ortasında Kyabou'nun, ceza sahasında kayarak müdahalesinde eline çarpan topa hakem penaltı noktasını gösterdi.
38. dakikada penaltıda topun başına geçen Mouandilmadji meşin yuvarlağı ve kaleci Gökhan'ı farklı köşelere gönderdi. 1-0
Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Akıncık
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Emre Kılınç, Carlo Holse, Nany Dimata, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Efe Üstün, Joe Mendes, Yunus Çift, Bedirhan Çetin, Soner Aydoğdu, Soner Gönül, Antonie Makoumbou, Arbnor Muja, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pedro Pereira, Zan Zuzek, Dimitris Goutas, Abdurrahim Dursun, Peter Etebo (Samed Onur dk. 42), Moussa Kyabou, Fıratcan Üzüm, Michal Nalepa, Metehan Mimaroğlu, Daniel Popa
Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Aydın, Thalisson Kelven, Göktan Gürpüz, Furkan Özcan, Mikail Okyar, Dilhan Demir, Matej Hannousek, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Mouandilmadji (dk. 38 pen.) - SAMSUN
