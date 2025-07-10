Samsunspor, Joe Mendes ile Anlaştı

SAMSUNSPOR, İsveçli defans oyuncusu Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda Avrupa kupalarında yer alacak Samsunspor'da, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Son olarak Portekiz ekiplerinden Braga'da forma giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Joe Mendes, Samsunspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise, "Kulübümüz, İsveçli oyuncu Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Hoş geldin Joe! Başarılarla dolu bir Samsunspor yolculuğu seni bekliyor" ifadelerine yer verildi.