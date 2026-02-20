Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru'dan Tur Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru'dan Tur Mesajı

Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru\'dan Tur Mesajı
20.02.2026 02:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeki Yavru, KF Shkendija galibiyetini değerlendirerek turu geçme hedeflerini ifade etti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru, KF Shkendija galibiyetinin ardından turu geçen tarafın kendilerinin olmak istediğini söyledi.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija'yı 1-0 yenen Samsunspor'da takım kaptanı Zeki Yavru maç sonunda açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Zeki Yavru, "Biraz daha zayıf görünen rakiplerle oynamak zordur. Bugün de golü erkenden bulsak belki daha farklı bir galibiyet alabilirdik. Önemli olan evimize avantajlı skorla dönebilmekti. İnşallah bu avantajlı skoru değerlendirip, ikinci karşılaşmada da turu atlayan taraf olmak istiyoruz. Hiçbir zaman futbolun şakası yok. Her zaman konsantrede kalıp, turu geçmek istiyoruz" dedi.

Kötü günleri alınan galibiyetle geride bırakmak istediklerini dile getiren Yavru, "1,5 yılı Thomas Reis hoca ile geçirdik. Çok başarılı zamanlarımız oldu. Ona da teşekkür edip, başarılar diliyoruz. Yeni hocamızla kısa bir çalışma sürecimiz oldu. Kısa sürede istediklerini sahada uygulamaya çalıştık. Önemli olan avantajı yakalamaktı. Son dönemdeki durumumuzu defalarca deklare ettik. Avrupa kupalarında oynayan Anadolu kulüpleri ligde her zaman zorluklar yaşamıştır. Biz de zor günler geçirdik. 4 sezondur Samsunspor'dayım. İyi günde de kötü günde de her zaman taşın altına elimizi değil vücudumuzu koyduk. Asla mücadeleden kaçmayıp, sorumluluğu aldık. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Yeri geliyor eleştiriliyor, yeri geliyor göklere çıkartılıyorsunuz. Futbolda bunlar var. İnşallah bundan sonra kötü gidişatı bu galibiyetle sonlandırmış oluruz ve ileriyi ümitle bakarız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samsunspor, Zeki Yavru, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru'dan Tur Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

01:00
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
00:56
İçişleri Bakanlığı’na kritik atama İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu
İçişleri Bakanlığı'na kritik atama! İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu
00:29
Gece yarısı çok sayıda atama İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
00:03
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
23:21
İngiltere’de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 02:28:16. #7.11#
SON DAKİKA: Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru'dan Tur Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.