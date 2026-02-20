Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru\'dan Tur Mesajı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru, KF Shkendija galibiyetinin ardından turu geçen tarafın kendilerinin olmak istediğini söyledi.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija'yı 1-0 yenen Samsunspor'da takım kaptanı Zeki Yavru maç sonunda açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Zeki Yavru, "Biraz daha zayıf görünen rakiplerle oynamak zordur. Bugün de golü erkenden bulsak belki daha farklı bir galibiyet alabilirdik. Önemli olan evimize avantajlı skorla dönebilmekti. İnşallah bu avantajlı skoru değerlendirip, ikinci karşılaşmada da turu atlayan taraf olmak istiyoruz. Hiçbir zaman futbolun şakası yok. Her zaman konsantrede kalıp, turu geçmek istiyoruz" dedi.

Kötü günleri alınan galibiyetle geride bırakmak istediklerini dile getiren Yavru, "1,5 yılı Thomas Reis hoca ile geçirdik. Çok başarılı zamanlarımız oldu. Ona da teşekkür edip, başarılar diliyoruz. Yeni hocamızla kısa bir çalışma sürecimiz oldu. Kısa sürede istediklerini sahada uygulamaya çalıştık. Önemli olan avantajı yakalamaktı. Son dönemdeki durumumuzu defalarca deklare ettik. Avrupa kupalarında oynayan Anadolu kulüpleri ligde her zaman zorluklar yaşamıştır. Biz de zor günler geçirdik. 4 sezondur Samsunspor'dayım. İyi günde de kötü günde de her zaman taşın altına elimizi değil vücudumuzu koyduk. Asla mücadeleden kaçmayıp, sorumluluğu aldık. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Yeri geliyor eleştiriliyor, yeri geliyor göklere çıkartılıyorsunuz. Futbolda bunlar var. İnşallah bundan sonra kötü gidişatı bu galibiyetle sonlandırmış oluruz ve ileriyi ümitle bakarız" diye konuştu. - SAMSUN