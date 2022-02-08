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Samsunspor, Kevin Boli'nin sözleşmesini dondurdu - Son Dakika

Samsunspor, Kevin Boli'nin sözleşmesini dondurdu

08.02.2022 19:13
Samsunspor, Kevin Boli'nin sözleşmesini dondurdu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Kevin Boli'nin sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Kevin Boli'nin sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcu Kevin Boli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sezon sonuna kadar dondurulduğu belirtildi.

Antrenmanlarına Samsun'da devam edecek tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin, gelecek sezondan itibaren kaldığı yerden devam edeceği aktarıldı.

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Samsunspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor, Kevin Boli'nin sözleşmesini dondurdu - Son Dakika Spor


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