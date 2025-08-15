Samsunspor Kocaelispor ile Karşılaşıyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Sezona sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek başlayan Samsun ekibi, Kocaelispor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Karadeniz ekibinde Anthony Musaba sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
