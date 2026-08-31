Samsunspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, 6 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı.

Samsunspor, dün Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlı ekip, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe maçının ardından ara vermeden Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan kırmızı-beyazlı ekip, bu sabah Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda maç yaptı. Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyen oyuncular ise idmanı fitness salonunda rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Antrenmanın ardından 1 Eylül Salı gününü izinli geçirecek olan Samsunspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına 2 Eylül Çarşamba günü sürdürecek.