Samsunspor - Konyaspor: 2-2

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Makoumbou'nın ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda top kaleci Bahadır kurtardı.
56. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Coulibaly'nın sağ çaprazdan şutunda top direğin yanından auta çıktı.
66. dakikada Deniz'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kramer'e müdahale eden Drongelen, topu kornere gönderdi.
72. dakikada hücuma katılan Drongelen'in ortasında Holse'nin şutunda kaleci Bahadır'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu. 2-1
79. dakikada Deniz'in ortasında Soner ve Okan'ın hatasını değerlendiren Kramer, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı. 2-2
85. dakikada Deniz'in sağdan pasında penaltı noktasında Bardhi'nin şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.
90+2. dakikada Samsunspor kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Ntcham'ın şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Şener, Gökmen Baltacı
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 73), Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Antoine Makoumbou, Yalçın Kayan (Olivier Ntcham dk. 85), Tanguy Coulibaly (Elayis Tavsan dk. 73), Carlo Holse, Emre Kılınç (Cherif Ndiaye dk. 85), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Efe Üstün, Efe Törüz, Ali Diabate, Enes Albak, Yunus Çift
Teknik Direktör: Thorsten Fink
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Adama Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Marko Jevtovic (Morten Bjorlo dk. 76), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Uğurcan Yağzılı dk. 86), Enis Bardhi (Jo Jin-Ho dk. 86), Kazeem Olaigbe (Diogo Gonçalves dk. 61), Jackson Muleka (Blaz Kramer dk. 61)
Yedekler: Denir Ertaş, Yasir Subaşı, Arif Boşluk, Tunahan Taşçı, Sender Svendsen
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Holse (dk. 43 ve 72) (Samsunspor), Bardhi (dk. 23 pen.), (Kramer dk. 79) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Nagalo (dk. 90)
Sarı kartlar: Emre Kılınç (Samsunspor), Bardhi, Deniz Türüç, İlhan Palut (Konyaspor) - SAMSUN
