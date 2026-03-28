Samsunspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki idmana ısınma hareketleri ve koşu ile başlayan oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Okan Kocuk ve Olivier Ntcham'ın takımdan ayrı çalıştığı antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Tomasson, Ndiaye, Mouandilmadji ve Diabate ile sakatlığı devam eden Satka katılmadı.

Karadeniz temsilcisi, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.