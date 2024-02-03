Samsunspor Kulübü, sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi

Samsunspor Kulübü, sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.
Samsunspor, 2-0 mağlup oldukları Galatasaray maçı sonrası sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara sert bir şekilde tepki gösterdi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dün oynanan Galatasaray A.Ş müsabakası sonrasında sosyal medya üzerinden Kulübümüze ve Camiamıza zarar vermek amacıyla, bilinçli ve sistematik bir şekilde, haksız ve maksadını aşan çirkin ithamlarda bulunulmuştur.
Bilinmelidir ki; tüm futbolcularımız Kulübümüz için değerlidir. 'Samsunspor forması kutsaldır' ve Kulübümüz, Atatürklü Arma'yı ve değerlerini temsil eder. Formamızı taşıyan sporcularımız da bu bilinçle Kulübümüzün değerlerini sahaya yansıtarak mücadele etmektedir.
Her zaman "Temiz ve Adil" futbolu savunan Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım, Samsunspor'da olduğu sürece, hiçbir sporcumuz asla futbol dışı eylemler içerisine giremez, rakip kayıramaz; bunlara riayet etmeyenler hakkında da anında gereken yapılır.
Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın vurguladığı gibi, "Samsunspor'a gelecek sporcular yeteneğiyle gelir, karakteriyle bu kulüpte kalır"
Tertemiz maziye sahip olan 'Şerefli Samsunspor Kulübü ve Camiası' maç ve rakip seçmez, herkese karşı her zaman eşit mesafede durur.
'Çamur at, izi kalsın' mantığıyla hareket edip; şike, teşvik, maç satma gibi imalarda bulunan kişi ve sosyal medya hesapları hakkında avukatlarımız gereken hukuki süreci başlatmıştır.
Kulübümüze ve futbolcularımıza karşı yapılan bu haksız, çirkin ithamlar ile sosyal medya operasyonu karşısında; Camiamızı ve tüm taraftarlarımızı, futbolcularımızın ve Atatürklü Arma'nın arkasında durmaya davet ediyoruz. Bu uzun bir yol, hep birlikte başaracağız!"
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