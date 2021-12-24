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Samsunspor, ligin ilk devresini ilk 6 içinde bitirmek istiyor - Son Dakika

Samsunspor, ligin ilk devresini ilk 6 içinde bitirmek istiyor

24.12.2021 17:03
Samsunspor, ligin ilk devresini ilk 6 içinde bitirmek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, Tuzlaspor maçını kazanarak ligin ilk yarısını ilk 6 içinde tamamlamak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, Tuzlaspor maçını kazanarak ligin ilk yarısını ilk 6 içinde tamamlamak istediklerini söyledi.

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu sahalarında yapacakları Tuzlaspor maçını değerlendirdi.

Samsunspor'un ligin ilk yarısındaki hedefini yakalayabilmesi için Tuzlaspor maçının önemli olduğuna işaret eden Çapa, "Tuzlaspor maçını kazandığımız takdirde lig sıralamasında otomatikman ilk 6 içinde olacağız. Bu da göreve geldiğimizde hedeflediğimiz bir sıralama olacak. Son haftalarda oynadığımız oyunun biraz daha üzerine koyarak, iyi mücadele edip iyi sonuç alarak ligin ikinci devresine yeni umutlarla, yeni hedeflerle başlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Tuzlaspor'un sezona iyi başladığını ama son haftalarda inişli çıkışlı bir performans gösterdiklerini dile getiren Çapa, "Bizim ise bir çıkışımız var ve onu devam ettirmek istiyoruz. Umut ediyorum taraftarlarımız da bizi bu maçta yalnız bırakmayacaktır." dedi.

Çapa, Hasan Kılıç'ın Samsunspor'dan ayrılmak istediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz onu kazanmak için elimizden geleni yaptık ama bazı şeyler bittikten sonra devam ettirmeye çalışmak sıkıntı oluyormuş. Hasan Kılıç konusunda kararı ben değil, yönetim kurulu verecek. Alınacak karara hem biz hem de Hasan uymak zorunda. Barış Başdaş ile de yollarımızı ayırdık. Tamamen performansa dayalı olarak Barış takımdan ayrıldı. Çünkü bu şehrin bir hayali var ve bu hayali gerçekleştirecek futbolculara zaman ayırmamız gerekiyor. Hayallerimizi gerçekleştirmeyecek oyunculara enerji harcamanın hiçbir anlamı yok. Takıma takviye yapılması yönünde kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım'a rapor verdik. Kimler gidecek, kimler kalacak buna yönetim kurulumuz karar verecek ancak bu şehrin bir hayali var. Bu hayalleri gerçekleştirmek için o karakterde oyuncu profiline ihtiyacımız var."

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Çapa yönetiminde çalışan futbolcular pas ve çift kale maç yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Kevin Boli ve Alen Melunovic ile takımdan ayrılmak isteyen Hasan Kılıç katılmadı.

Samsunspor, ligin ilk devresini ilk 6 içinde bitirmek istiyor
Samsunspor, ligin ilk devresini ilk 6 içinde bitirmek istiyor

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Samsunspor, Fuat Çapa, Spor Toto, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor, ligin ilk devresini ilk 6 içinde bitirmek istiyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Samsunspor, ligin ilk devresini ilk 6 içinde bitirmek istiyor - Son Dakika
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