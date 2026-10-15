Samsunspor, Nenad Bjelica'yı 2026-2027 sezonunun sonuna kadar göreve getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor, Nenad Bjelica'yı 2026-2027 sezonunun sonuna kadar göreve getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, Nenad Bjelica\'yı 2026-2027 sezonunun sonuna kadar göreve getirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, teknik direktörlük görevine Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı getirdi ve 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı. Bjelica, teklifi tereddütsüz kabul ettiğini ve öncelikli hedefinin oyunculara öz güven kazandırmak olduğunu söyledi.

Samsunspor, teknik direktörlük görevine Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı getirdi. Kırmızı-beyazlılar, deneyimli teknik adamla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Samsunspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica için Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Törende Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ve Teknik Direktör Nenad Bjelica yer aldı.

Teknik direktörün başarısını sadece elde ettiği puan ortalamasıyla değerlendirmediklerini söyleyen Fuat Çapa, "Görev yaptığı kulübe kattığı değer, oyuncuların bireysel gelişimine sağladığı katkı ve takımın oyun anlayışına kazandırdıkları da bizim için büyük önem taşıyor. Hocamızın Trabzonspor dönemindeki çalışmalarını da bu bakış açısıyla olumlu değerlendiriyoruz. Genç, dinamik ve gelişime açık bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu nedenle yalnızca sonuç odaklı değil, aynı zamanda hem oyunu hem de oyuncuyu geliştirebilecek bir teknik direktörle çalışmayı hedefledik. Nenad Bjelica'nın tecrübesi, futbol anlayışı ve genç oyuncularla çalışma konusundaki yaklaşımıyla kulübümüz için doğru bir tercih olduğuna inanıyoruz" dedi.

Nenad Bjelica: "Samsunspor'dan teklif aldığımda hiç tereddüt etmeden kabul ettim"

Samsunspor ailesinin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Nenad Bjelica, "Samsunspor gibi köklü bir kulübün parçası olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Kariyerim boyunca yaklaşık 10 farklı ülkede çalışma fırsatı buldum. Farklı liglerde, farklı futbol kültürlerinde ve zorlu süreçlerde önemli deneyimler kazandım. Görev yaptığım her kulüpte hedeflerimize ulaşmak için büyük bir özveriyle çalıştık. Türkiye'yi, Türk insanını ve Türk futbolunu seviyorum. Bu ülkenin futbola olan tutkusu benim için her zaman çok özel olmuştur. Samsunspor'dan teklif aldığımda hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Burada önemli bir potansiyel ve birlikte başarabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. Göreve başlamadan önce takımımızı detaylı şekilde analiz ettim. Kadromuzda önemli bir kalite, yetenek ve gelişim potansiyeli bulunduğunu gördüm. Daha önce Dinamo Zagreb ve Lech Poznan'da genç oyuncularla çalışma ve onların gelişimine katkı sağlama fırsatım oldu. Genç futbolcularla çalışmayı, onların potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve takıma kazandırmayı seviyorum. Önümüzde önemli bir süreç var. Bu sürecin sorumluluğunun farkındayım ve bu mücadeleye hazırım" diye konuştu.

"Öncelikli hedef, oyunculara öz güven kazandırmak"

Kulübün hedefleri doğrultusunda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını vurgulayan Bjelica, "Sezon sonuna kadar ulaşmak istediğimiz belirli hedeflerimiz bulunuyor. Bu hedeflere ulaşabilmek için kulübümüzdeki herkesin aynı doğrultuda hareket etmesi ve ortak bir anlayışla çalışması gerekiyor. Öncelikli amacımız oyuncularımıza öz güven kazandırmak, bireysel gelişimlerine katkı sağlamak ve takımımızın sahadaki performansını her geçen gün daha ileriye taşımak. Bunun için disiplinli, kararlı ve yoğun bir çalışma sürecine ihtiyacımız var. Futbolda başarı yalnızca teknik ekip ve oyuncularla elde edilmez. Yönetimimizin, çalışanlarımızın ve özellikle taraftarlarımızın desteği bu süreçte çok önemli. Samsunspor taraftarının takımına olan bağlılığını ve tutkusunu biliyorum. Onların desteğiyle hedeflerimize hep birlikte ulaşabileceğimize inanıyorum. Teknik ekibimle birlikte Samsunspor'un başarısı için tüm bilgi birikimimizi, tecrübemizi ve enerjimizi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

Sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan 55 yaşındaki teknik direktör, kariyerinde sırasıyla FC Lustenau, WAC - St. Andra, Austria Wien, Spezia Calcio, Lech Poznan, Dinamo Zagreb, Trabzonspor ve Union Berlin'i çalıştırdı.

Kaynak: İHA
Teknik DirektörNenad BjelicaSamsunsporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Kılıçdaroğlu’nu tanık olarak istedi İmamoğlu Silivri’de iddianameye yüklendi Kılıçdaroğlu'nu tanık olarak istedi! İmamoğlu Silivri'de iddianameye yüklendi
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
18:34
İstanbul’da selde can kaybı 4’e yükseldi, Beykoz’da kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti
İstanbul'da selde can kaybı 4'e yükseldi, Beykoz'da kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti
18:23
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
17:21
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
16:59
Benzine dev indirim geliyor Psikolojik eşik kırılacak
Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak
16:24
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 18:47:55. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor, Nenad Bjelica'yı 2026-2027 sezonunun sonuna kadar göreve getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei