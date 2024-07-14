Samsunspor Oyuncuları Yeni Sezonda İddialı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunspor Oyuncuları Yeni Sezonda İddialı

Samsunspor'un oyuncuları Landry Dimata ve Okan Kocuk, yeni sezonda daha iyi bir takım olacaklarına inandıklarını söyledi. Sezon hazırlıklarını verimli bir şekilde geçirdiklerini belirten Kocuk, takımın birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurguladı. Transfer tahtasının kapalı olmasının avantaj ve dezavantajları olduğunu ifade eden Kocuk, taraftarın desteğinin önemine dikkat çekti. Dimata ise daha fazla forma şansı bulmak ve takımın başarısına katkıda bulunmak istediğini söyledi. Kamp merkezinin ideal bir yer olduğunu belirten Dimata, tutkulu bir takım olmak için çalıştıklarını dile getirdi.

14.07.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un oyuncusu Landry Dimata ve kaleci Okan Kocuk, yeni sezonda daha iyi bir takım olacaklarına inanıyor.

Sezon hazırlıklarını Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin deneyimli file bekçisi Okan Kocuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlık kampında her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Kocuk, "Sezona hazır olabilmek için kamp süresini verimli geçirmek istiyoruz. Takımda aile havası var. Takımın büyük çoğunluğu geçen sezondan birlikte olduğumuz arkadaşlar. Kadroya altyapıdan dahil olan arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

Kocuk, Samsunspor'un transfer tahtasının kapalı olmasının hem avantajlı hem de dezavantajı yönlerinin bulunduğunu, bu durumun sonuçlarını zamanın göstereceğini belirtti.

Yeni bir teknik direktörle sezona hazırlandıklarını anımsatan Kocuk, şunları kaydetti:

"Lig fikstürü çekildi. Fikstürün bizim için avantajı ya da dezavantajı yok. Sahada yapacağımız iş kadar iyi ya da kötü olacak. Biz iç sahada taraftarımızın yanında her zaman çok iyi mücadele ettik. Bu sene de böyle olacağını düşünüyorum. Bu sezon geçen seneden daha iyi bir Samsunspor izlettireceğiz. Taraftarımız bizi geçen sezon muhteşem destekledi. Türkiye'deki seyirci sayısında belki de büyük takımlardan sonra Samsunspor geliyor. Bu sene de onlara çok ihtiyacımız olacak. Onlar bizim itici gücümüz. Onları ilk maçımız olan Beşiktaş karşılaşmasında yerlerinde görmek istiyoruz."

Dimata: "Takımın önemli bir oyuncusu haline gelmek istiyorum."

Takıma geçen sezon başında katılan Landry Dimata da Samsunspor'un daha iyi yerlere gelmesi için elinden geleni yaptığı söyledi.

İlk yılında 21 resmi maça çıkan ve 2 kez rakip ağları havalandıran Dimata, "Geçen sezondan daha fazla forma şansı bulmak istiyorum. Bu benim için çok önemli. Takımın önemli bir oyuncusu haline gelmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma ve takımın başarısına yardımcı olmak istiyorum. Takımın başarılı olması tabi ki beni mutlu eder. Her şeyden önce futboldan zevk almak gerekiyor. Ben de zevk veren bir oyunun parçası olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tüm şartların antrenman yapmak için uygun olduğunu vurgulayan Dimata, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burası kamp için ideal bir yer. Sahalar, tesisler, hava sıcaklığı antrenman için çok iyi. Süper Lig'deki ikinci yılımıza hazırlanıyoruz. Yeni bir hocamız var. Çalışmalarımıza onunla devam ediyoruz. Tutkulu bir takım olmak istiyoruz. Geçen sene iyi bir sezon geçirdik. Ondan daha iyi bir sezon geçirmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Okan Kocuk, Samsunspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Oyuncuları Yeni Sezonda İddialı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
01:36 Eski ABD Başkanı Donald Trump’a miting sırasında suikast girişimi Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
11:27 Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 12:25:31. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor Oyuncuları Yeni Sezonda İddialı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement