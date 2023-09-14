Paco Alcacer'in Samsunspor'a transferi yattı! Eşi şehri görmek bile istemiyor

Uzun süredir Paco Alcacer'in peşinde olan Samsunspor, transferde mutlu sona ulaşamadı. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, Hedef Halk'a yaptığı açıklamada İspanyol golcünün transferinden vazgeçtiklerini belirtti.

"BİZ DE VAZGEÇTİK ARTIK"

Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada, "Önceki gece itibari ile transfer olumsuz anlamda sonuçlandı. Biz kulübü ile anlaşmıştık. Ama kendisi başka kulüplere bakıyordu. Eşi Samsun'a gelmek istemedi. Ben 'Davet edelim, özel uçak gönderip eşi ile birlikte kendisini aldırayım. Gelsin Samsun'u gezsin ondan sonra kararını versin' dedim ama bunu da kabul etmedi. Biz de vazgeçtik artık." ifadelerini kullandı.

Paco Alcacer

"KİRALIK OYUNCU İSTEMİYORUM"

Umut Meraş ile ilgili ise Yüksel Yıldırım, "Umut Meraş transferi ile alakalı olarak Beşiktaş Kulübü, 'Biz oyuncuyu satmayı düşünmüyoruz, kiralık vermek istiyoruz. Satın alma opsiyonu ile kiralayın' dedi. Biz de kiralık oyuncu almak istemediğimizi, olursa satın almak istediğimizi kendilerine ilettik. İstemiyorsanız da biz vazgeçiyoruz dedik. Kiralık oyuncu istemiyorum. Oyuncuyu alacağız, parlatacağız, sonra başka takıma gidecek." dedi.