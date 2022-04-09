Samsunspor, play-off umudunu sürdürmek istiyor - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında yarın Manisa FK'ye konuk olacak Yılport Samsunspor, bu maçı kazanarak play-off umutlarını sürdürmeyi hedefliyor.

Yılport Samsunspor, ligde son 4 haftada bir galibiyet ve 3 mağlubiyet alıp, hanesine sadece 3 puan yazdırabildi.

Play-off etabına kalabilme hedefinde büyük darbe alan kırmızı-beyazlı ekip, yarın deplasmanda karşılaşacağı Manisa FK'yi mağlup ederek ilk 6 için umudunu sürdürmek istiyor.

Samsun ekibinde Ali Kılıç, Recep Burak Yılmaz ve Melih Okutan, sakatlıkları nedeniyle Manisa FK maçı kadrosunda yer almıyor.

Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Emre Kargın görev yapacak.