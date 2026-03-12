Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında Samsunspor ile İspanya temsilcisi Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Rayo Vallecano, 3-1 kazandı.

SAMSUNSPOR'UN İLK 11'İ

Teknik Direktör Thorsten Fink, Süper Lig'de son oynanan Fenerbahçe müsabakasının kadrosunu korudu. Samsunspor, Rayo Vallecano maçına Okan Kocuk, Yunus Emre Çitf, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse ve Mouandilmadji ilk 11'i ile çıktı.

TUR ŞANSIMIZI ZORA SOKTUK

Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 15 ve 78. dakikada Alemao, 40. dakikada Alvaro Garcia kaydetti. Samsunspor'un tek golü 21. dakikada Marius Mouandilmadji ile geldi.

RÖVANŞ MAÇI İSPANYA'DA

Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Perşembe günü saat 23.00'te İspanya'da oynanacak. Temsilcimiz Samsunspor'a turu geçmesi için en az 3 farklı galibiyet gerekecek.