Samsunspor, Rayo Vallecano\'ya Yenildi

13.03.2026 00:08
Fuat Çapa, mağlubiyeti bireysel hatalara bağladı. Takımın iyi performansını vurguladı.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Rakibin birinci, ikinci hatta üçüncü golü bizim yapmış olduğumuz top kayıtlarından geldi." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekibin, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuşan Çapa, oyun anlamında iyi performans gösterdiklerini söyledi.

Bireysel hatalarla goller yediklerini dile getiren Çapa, "Rakibin birinci, ikinci hatta üçüncü golü bizim yapmış olduğumuz top kayıtlarından geldi. İyi oynadığımız bölümde 2-1 geriye düştük. Devre arasına berabere girmiş olsaydık çok daha olumlu olacaktı." diye konuştu.

İstatistik olarak takımlarının önde olduğunu anlatan Çapa, şunları kaydetti:

"İstatistiklere baktığımızda İspanya Ligi'nin en çok koşan, ondan sonra en çok topa sahip olan bir takımına karşı bugün biz öndeydik. Ama sonuç bizi üzdü. Önümüzdeki hafta oynayacağımız rövanş karşılaşmasında, ilk golü biz bulursak açıkçası rakibi zorlayacağımıza inanıyorum."

Tecrübeli orta saha oyuncusu Celil Yüksel ise kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, "Mücadele olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Basit goller yedik. Tabii ki pes etmeyeceğiz. İspanya'da tur için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Rayo Vallecano, Samsunspor, Konferans, Fuat Çapa, Futbol, Spor, Son Dakika

