Samsunspor Rayo Vallecano\'yu Yendi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında konuk olduğu İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti. İlk maçı 3-1 kaybeden Samsunspor, turnuvaya veda etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, gösterdikleri performansla gurur duymaları gerektiğini söyledi. Almanya teknik adam, "Gösterdiğimiz performanstan gurur duymamız lazım. Maçın tamamında iyi oynadık. Mücadelemizden gurur duydum. Rakip taraftar da bizi alkışladı. Bu da bizim ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İkinci gole yakındık ama bunu gerçekleştiremedik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Kolay bir deplasman değildi. Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid burada kazanamadı ama biz kazandık. Buraya kadar gelmemizde emeği olan ve bizleri destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Değişiklik konusunda iyi hamleler yaptık. 1-0 kazandık. Değişiklikler de doğru anda oldu. Erken gol bulamasak daha erken değişiklikler yapılabilirdi. Hamlelerin zamanını doğru buluyorum" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASINI KAZANMAK'

İlk hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu belirten Fink, "Güzel bir şekilde dinlenmemiz lazım. Milli aradan sonra sakatlarımız takıma katılacaklar. Tanguy Coulibaly ve Emre Kılınç ile birlikte Afonso Sousa da takıma katılacak. Bundan sonraki süreçte oynanacak her karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Evimizde Trabzonspor'a karşı mücadele edeceğiz. Tüm hazırlıkları en iyi şekilde gerçekleştiriyoruz. O karşılaşmaya da hazırız ve evimizde oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak olacak. Ligde şu anda 7'nci sıradayız, orada da daha yukarıya çıkmak için mücadele edeceğiz ama birinci hedefimiz Türkiye Kupasını kazanmak" dedi.