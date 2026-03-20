Samsunspor Rayo Vallecano'yu Yendi
Samsunspor Rayo Vallecano'yu Yendi

20.03.2026 09:49
Samsunspor, Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti. Fink, Türkiye Kupası'na odaklandıklarını söyledi.

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thorsten Fink, "İkinci gole yakındık ama bunu gerçekleştiremedik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Kolay bir deplasman değildi. Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid burada kazanamadı ama biz kazandık" dedi.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında konuk olduğu İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti. İlk maçı 3-1 kaybeden Samsunspor, turnuvaya veda etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, gösterdikleri performansla gurur duymaları gerektiğini söyledi. Almanya teknik adam, "Gösterdiğimiz performanstan gurur duymamız lazım. Maçın tamamında iyi oynadık. Mücadelemizden gurur duydum. Rakip taraftar da bizi alkışladı. Bu da bizim ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İkinci gole yakındık ama bunu gerçekleştiremedik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Kolay bir deplasman değildi. Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid burada kazanamadı ama biz kazandık. Buraya kadar gelmemizde emeği olan ve bizleri destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Değişiklik konusunda iyi hamleler yaptık. 1-0 kazandık. Değişiklikler de doğru anda oldu. Erken gol bulamasak daha erken değişiklikler yapılabilirdi. Hamlelerin zamanını doğru buluyorum" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASINI KAZANMAK'

İlk hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu belirten Fink, "Güzel bir şekilde dinlenmemiz lazım. Milli aradan sonra sakatlarımız takıma katılacaklar. Tanguy Coulibaly ve Emre Kılınç ile birlikte Afonso Sousa da takıma katılacak. Bundan sonraki süreçte oynanacak her karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Evimizde Trabzonspor'a karşı mücadele edeceğiz. Tüm hazırlıkları en iyi şekilde gerçekleştiriyoruz. O karşılaşmaya da hazırız ve evimizde oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak olacak. Ligde şu anda 7'nci sıradayız, orada da daha yukarıya çıkmak için mücadele edeceğiz ama birinci hedefimiz Türkiye Kupasını kazanmak" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazanın son günü Kabe’de yağmur altında dua Ramazanın son günü Kabe'de yağmur altında dua
1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı 1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
Steven Gerrard’dan Galatasaray hakkında skandal sözler Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

10:15
Maddeler bomba Ronaldo’nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın
Maddeler bomba! Ronaldo'nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın
10:14
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
09:33
Ali Babacan’dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak
Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak
08:49
Antalya’da yangın faciası: 5’i çocuk 6 ölü
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü
08:49
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
08:46
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı İşte yeni motorin fiyatları
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları
