Samsunspor, Sakaryaspor ve Sumqayıt PFK ile hazırlık maçı yapacak - Son Dakika
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Samsunspor, Sakaryaspor ve Sumqayıt PFK ile hazırlık maçı yapacak

18.07.2022 16:56
Samsunspor, Sakaryaspor ve Sumqayıt PFK ile hazırlık maçı yapacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, hazırlık maçlarında Sakaryaspor ile Azerbaycan 1. lig ekiplerinden Sumqayıt PFK ile karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, hazırlık maçlarında Sakaryaspor ile Azerbaycan 1. lig ekiplerinden Sumqayıt PFK ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon ikinci etap hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren Samsunspor, 21 Temmuz Perşembe günü Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Vonresort Otel sahasındaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Samsunspor, 25 Temmuz Pazartesi günü ise Gerede The Sign Otel sahasında saat 13.00'te Sumqayıt PFK ile karşı karşıya gelecek.

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Azerbaycanlı gazeteci gözyaşlarını tutamadı Azerbaycanlı gazeteci gözyaşlarını tutamadı Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Azerbaycan'da Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Azerbaycan'da
Kaynak: AA

Sakaryaspor, Azerbaycan, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Sakaryaspor ve Sumqayıt PFK ile hazırlık maçı yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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