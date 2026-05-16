Samsunspor Sezonu Galibiyetle Kapadı
Samsunspor Sezonu Galibiyetle Kapadı

16.05.2026 23:23
Teknik direktör Thorsten Fink, Göztepe'yi 3-0 yenerek sezonu mutlu bir şekilde bitirdiklerini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Göztepe maçının ardından, sezonu güzel bir galibiyetle bitirdiklerini ve bu kulübün bir parçası olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Samsunspor, sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, mücadeleyi değerlendirdi. Kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Fink, "Bugün çok şey oldu. Sezonu tamamladık. Harika bir sonuç ve çok iyi performansla sezonu tamamladık. Topa sahip olmada ve geçiş oyununda ekili olduğumuzu gösterdik. Herhangi bir iddiamız olmadan oynadık. Gol yemeden maçı tamamlamak da sevindirici. Sezonu artı averajla bitirdik. Takımın sezon genelindeki performansı, iyi başladı, sonrasında düşüşe geçti ve şimdi de harika bir takıma sahip olduğumuzu gösteriyoruz. Bizden ayrılacak hoca ve oyuncular var. Bazı oyuncular ayrılacak, bazıları ayrılmak isteyecek. Transfer dönemi geliyor, oyuncularımıza teklifler gelecek. Ayrılacak oyuncularımıza ve teknik ekibimize şükranlarımızı sunuyorum. İyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Böyle bir kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Ayrılıklar sonrası hangi oyuncuları alacağımıza karar vereceğiz. Gelecek oyuncularla alakalı çalışmalarımızı yapacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

