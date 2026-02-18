Samsunspor, Shkendija Maçına Hazır

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Üsküp National Arena Todor Proeski Stadı'nda teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.
İdmanın basına açık ilk 15 dakikasında kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleri ve dar alanda paslaşma yaptı. Basına kapalı bölümde çift kale maç yapan futbolcular, antrenmanı tamamladı.
Shkendija-Samsunspor müsabakası, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.
