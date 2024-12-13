Trendyol Süper Lig'de bu haftayı bay geçen Reeder Samsunspor, 17. haftada oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 90 dakika sürdü. Dinamik ısınma ile idmana başlayan futbolcular, dar alanda oyunun ardından 4 takımlı turnuva yaptı.
Karadeniz ekibi, 21 Aralık Cumartesi günü Net Global Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Son Dakika › Spor › Samsunspor Sivas Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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