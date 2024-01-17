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Samsunspor, Sivasspor maçında sakatlanan oyuncularının sağlık durumunu açıkladı - Son Dakika
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Samsunspor, Sivasspor maçında sakatlanan oyuncularının sağlık durumunu açıkladı

Samsunspor, Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'u 2-0 yendiği maçta sakatlanan Rick Van Drongelen ve Moryke Fofana'nın sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Van Drongelen'in sağ kasık bölgesinde Evre 2 yaralanması tespit edilirken, Fofana'nın sağ ayak bileği bağ yaralanması ve kemik ödemi olduğu belirlendi. Her iki oyuncunun tedavisi kulüp sağlık ekibi tarafından yapılıyor.

Samsunspor, Sivasspor maçında sakatlanan oyuncularının sağlık durumunu açıkladı
17.01.2024 - 15:39,  Güncelleme: 15:39
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Samsunspor, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada sakatlanan Rick Van Drongelen ve Moryke Fofana'nın sağlık durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sivasspor müsabakasında sakatlanan oyuncularımızdan Rick Van Drongelen'in yapılan tetkik ve muayenesi neticesinde sağ kasık bölgesinden (M. İliopsoas) kasında Evre 2 yaralanması tespit edilmiştir. Yine oyuncumuz Moryke Fofana'nın yapılan tetkik ve muayenesinde sağ ayak bileği bağ yaralanması ile birlikte kemik ödemi tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimiz tarafından yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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