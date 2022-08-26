Samsunspor ile Erzurumspor FK 5. randevuda - Son Dakika
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Samsunspor ile Erzurumspor FK 5. randevuda

26.08.2022 09:57
Samsunspor ile Erzurumspor FK 5. randevuda

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında karşılaşacağı Erzurumspor Futbol Kulübü ile 5. kez karşı karşıya gelecek.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında karşılaşacağı Erzurumspor Futbol Kulübü ile 5. kez karşı karşıya gelecek.

Samsunspor ile Erzurumspor Futbol Kulübü bu zamana kadar resmi maçlarda 4 kez birbirlerine rakip oldular. Söz konusu müsabakalarda Samsunspor sahadan 2 maçta galibiyetle ayrılırken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Erzurum'da oynanan 2 karşılaşmada Karadeniz temsilcisi 1 kez kazanırken, iki takım arasında oynanan 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor, bu zamana kadar oynadığı maçlarda Erzurumspor filelerine 4 gol gönderdi. Erzurum temsilcisi ise Samsunspor filelerini 2 kez havalandırdı.

Erzurumspor FK, 2 haftası geride kalan ligde Pendikspor ve Göztepe ile berabere kalarak ilk 2 haftayı 2 puanla tamamladı. Samsunspor ise Altay'ı 2-0 yenip, Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak ilk 2 haftada 4 puan topladı.

27 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Emre Kargın, Hüsnü Çelimli ve Gökmen Baltacı hakem üçlüsü yönetecek. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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