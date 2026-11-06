Samsunspor taraftarı Konyaspor maçı öncesi takıma meşaleli destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsunspor taraftarı Konyaspor maçı öncesi takıma meşaleli destek verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Samsunspor taraftarı Konyaspor maçı öncesi takıma meşaleli destek verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Samsunspor taraftarı Konyaspor maçı öncesi takıma meşaleli destek verdi
Haber Videosu

Samsunsporlu taraftarlar, yarın TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak maç öncesi Nuri Asan Tesisleri'ndeki son antrenmanın ardından takıma meşale ve havai fişeklerle moral verdi. 8 haftadır üst üste mağlubiyet yaşayan Samsunspor, Konyaspor karşısında bu seriyi sonlandırmayı hedefliyor.

SAMSUNSPORLU taraftarlar, yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak takımına moral vermek için Nuri Asan Tesisleri'ne geldi. Son antrenmanın ardından futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen taraftarlar, meşaleler yakıp havai fişekler atarak tezahüratlarla takımına destek verdi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspsor, yarın oynanacak karşılaşmada sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde takımlarına destek olmak isteyen kırmızı-beyazlı taraftarlar Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen son antrenmanın ardından futbolcular ve teknik heyetle buluştu. Meşaleler yakan, havai fişekler atan ve tezahüratlarla takıma moral veren taraftarlar, futbolculara destek mesajları verdi. Taraftarların desteğine alkışlarla karşılık veren futbolcularla taraftarlar arasında coşkulu anlar yaşandı. 8 haftadır üst üste mağlubiyet yaşayan Samsunspor'da takım kaptanı Emre Kılınç, "Bugüne kadar destekleriniz için hepinize teşekkür ederiz. Belki de hak etmediğimiz kadar desteklediniz. Herkes her şeyin farkında. Bu maçın final maçı olduğunun da farkındayız. Söz veriyoruz, terimizin son damlasına kadar savaşacağız. İnşallah sizin arkamızdaki desteğinizle beraber galip geleceğiz. Tek isteğimiz 90 dakika destek" dedi.

Samsunspor, 8 haftadır devam eden mağlubiyet serisini Konyaspor karşısında sonlandırmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA
SamsunsporNuri AsanKonyasporTümosanSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Murat Cemcir’den ’iflas’ açıklaması Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
Milli Takım’a çağrılmayan Mert Müldür’den olay paylaşım Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
İşte Sergen Yalçın’ın kalemini kırdığı 9 isim İşte Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı 9 isim
Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi! 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
Bulun bu sapığı Türkiye’nin başkentinde yaptığına bakın Bulun bu sapığı! Türkiye'nin başkentinde yaptığına bakın
18:41
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara’dan geliyorum
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara'dan geliyorum
18:37
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
17:45
Yeni detaylar ortaya çıkıyor 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
Yeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
17:18
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
16:45
Emre Belözoğlu’na Okan Buruk soruldu Verdiği yanıt olay oldu
Emre Belözoğlu'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay oldu
16:38
Emre Belözoğlu’ndan olay itiraf Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
16:36
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
16:17
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
15:57
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
15:07
Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var
Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi! 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var
15:04
Bomba ihbarı alan iki yolcu uçağı Venedik ve Bükreş’e acil iniş yaptı
Bomba ihbarı alan iki yolcu uçağı Venedik ve Bükreş'e acil iniş yaptı
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 18:50:42. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor taraftarı Konyaspor maçı öncesi takıma meşaleli destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android