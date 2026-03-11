Samsunspor Tarih Yazmak İstiyor - Son Dakika
Samsunspor Tarih Yazmak İstiyor

Samsunspor Tarih Yazmak İstiyor
11.03.2026 20:26
Teknik direktör Fink, Rayo Vallecano karşısında taraftar destekli bir zafer bekliyor.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İspanya ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşacak Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, "Taraftarlarımızın önünde tekrar bir tarih yazabiliriz." dedi.

Fink ve futbolcu Joe Mendes, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, kendisi için maçın nerede oynandığının önemli olmadığını belirterek, "Benim için önemli olan ilk karşılaşma ve elbette ki evimizde taraftarımızın önünde oynamak bir avantajdır. Ama sonuçta tek karşılaşma oynamayacağız, iki karşılaşma oynayacağız. Yarın çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Buna bakmıyorum açıkçası. Taraftarımızın bizi çok iyi bir şekilde destekleyeceğini düşünüyorum. Maçı kazanmak için de iyi bir fırsatımızın olacağını düşünüyorum. Elbette güzel bir karşılaşma olacak. Taraftarlarımızın önünde tekrar bir tarih yazabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kendi oyun stilleri olduğunu dile getiren Fink, "Rayo Vallecano çok iyi bir takım, bunu da biliyoruz. Konferans Ligi'nin en iyi takımlardan bir tanesi ve topa sahip olmada da çok iyiler. Barcelona karşılaşmasında da topa sahip olmayı çok iyi bir şekilde başarmışlardı. Ama bizim de yaptığımız, başardığımız şeyler var. Fenerbahçe karşılaşmasında da çok iyi bir takım performansı gösterdik. Kendimize inanıyoruz bu konuda. Tabii ki ikinci karşılaşma kolay olmayacak deplasmanda. Olabildiğince iyi bir pozisyon almak istiyoruz. Nasıl bir skor aldığımızın bir önemi yok. Yeter ki kazanalım." şeklinde konuştu.

Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano'nun bugüne kadar çok iyi performans gösterdiğine işaret eden Fink, şunları kaydetti.

"Kendi liglerinde oynamış oldukları son 5 karşılaşmayı kaybetmediler. Güçlü bir takım ve çok tehlikeli hızlı oyuncuları var. Kesinlikle zor bir karşılaşma bekliyorum. Ama futbolda her şeyi gördüm. Rayo Vallecano çok iyi bir takım. Konferans Ligi'nde iki galibiyet, üç beraberlik aldılar ve çok iyi bir performans gösterdiler. Güçlü rakiplerine karşı oynasalar bile baskılı bir şekilde oynuyorlar. Topa sahip olmayı çok iyi bir şekilde başarıyorlar. Ama bizim de öz güvenimiz yerinde Fenerbahçe'ye karşı da çok iyi bir performans gösterdik. Ben geleli 3 hafta oldu. Her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Kendimize güveniyoruz. Son 16'da olan bütün takımların bir kalitesi var. Kolay değil sonuçta burada olmak. Çeyrek finale kalabileceğimize inanıyoruz."

Defans oyuncusu Mendes ise mental anlamda karşılaşmaya hazır olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Karşılaşmaya tamamen odaklanmış durumdayız. Umarım en iyi şekilde istediklerimizi sahaya yansıtır ve istediğimiz sonucu alırız. Benim hayalim her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya, çalışmak ve takıma destek olmak. Kafamda tek olan tek şey bu. Başka bir şey yok."

Kaynak: AA

Samsunspor Tarih Yazmak İstiyor - Son Dakika

Samsunspor Tarih Yazmak İstiyor
