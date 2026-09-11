Samsunspor Teknik Direktörü Fink'ten ekim ayı için iddialı sözler - Son Dakika
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Samsunspor Teknik Direktörü Fink'ten ekim ayı için iddialı sözler

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Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink, ekim ayından itibaren daha iyi futbol oynayacaklarına ve daha olumlu sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi. Fink, Arca Çorum FK maçı öncesi yaptığı açıklamada yeni kadronun adaptasyon sürecinin zaman alacağını belirterek taraftara sabır çağrısı yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, ekim ayından itibaren daha iyi futbol oynayacaklarına ve daha olumlu sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi.

Fink, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yarın yapacakları Arca Çorum FK müsabakasını ve takımın durumunu değerlendirdi.

Arca Çorum FK'nin iyi bir takım olduğunu dile getiren Fink, "Rakibimizin özellikle ofansif anlamda etkili bir takım olduğunu biliyoruz. Şunu da kabul etmemiz gerekiyor, gol yeme sıkıntısı da yaşıyorlar. Biz ise ofansif anlamda topla oynamayı iyi başarabilen bir takımız. Son karşılaşmada yakalamış olduğumuz birçok fırsat vardı ancak sonuçlandıramadık. Ne yazık ki istediğimizi yapamadık. Umarım Marius bu karşılaşmada oynayabilecek düzeye gelir. Zaten hem Marius hem Bayo kadroda olacak. Üçüncü bölgede daha tehlikeli, atakları sonuçlandırma adına iki forvetimiz olacak. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Takımın ezber oyun alışkanlıklarını geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Fink, "Bunu zamanla yapacağız. Bundan dolayı daha iyi oyun sergileyeceğimizi söyleyebilirim. Sakatlığı atlatması gereken oyuncular var. Aldığımız geri bildirimlere göre onlar da en kısa sürede takıma katılacak. Tabii fit olmaları gereken bazı oyuncularımız da var, Bayo gibi. Mayıs ayından beri maç oynamadığı için ritim yakalaması gerekiyor. Takımda ona benzer bir iki oyuncu daha var. Onlar da ritim yakaladıkça futbol adına çok daha güzel şeyler yapacağız ama bize biraz zaman verilirse taraftarımızın istediği güzel futbolu sergileyeceğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Ekim ayından itibaren adaptasyon sürecini aşacaklarına inandığını aktaran Fink, şöyle devam etti:

"Biraz daha üçüncü bölgede etkinliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Sonuç olarak yeni bir kadro oluşumuna gittik. Birçok yeni oyuncunun olduğu bir takımdan bahsediyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız olacak. Tam tarih istiyorsanız, ekim ayı diyebilirim ama her şeyden önce en iyi ilk 11'i, belki ilk 15'i oluşturmamız gerekiyor. Sonuç olarak oyuncuların da birbirlerini tanımaları gerekiyor. Stoperlerin birbiriyle iletişimi de çok çok önemli. Oyuncuların birbirlerinin hangi pozisyonlarda neler yapabileceklerini öngörmeleri açısından da tanıyor olmaları gerekiyor. Oscar da yeni geldi. O da sistemi bilmiyor sonuç olarak. Sekongo da aynı şekilde. Açıkçası Sekongo şimdiye kadar kötü performans göstermedi ama adaptasyonu aşması durumunda çok daha iyi futbol oynayacağını söyleyebilirim. Ekimde çok daha iyi bir futbol oynayacağımızı ve çok daha olumlu sonuçlar alacağımızı söyleyebilirim. Elimizdeki kaliteli oyuncuları sattık ancak bu yapılmazsa kulüp hayatta kalamaz."

Takımda yaşanan sakatlıklar

Fink, bir basın mensubunun takımda sakatlıkların artmasının antrenmanlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı yönündeki sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Elinizde olmayan sebeplerden ötürü bazı oyuncularınız sakatsa bununla alakalı bir şey yapmak gibi bir seçeneğiniz olmuyor. Tabii ki şiddetli antrenmanlar da yapmanız gerekiyor. Antrenmanlar sonrası yaşanan bazı sakatlıklar da çok normal açıkçası. Hiçbir şey yapmasanız da 2-3 hafta sonra sakatlık vermeye başlayacaksınız. Antrenman verilerimize baktığımızda, Avrupa'da olan birçok takımın da verilerine bakıyorum, onların seviyesinde antrenman gerçekleştiriyoruz. Sert antrenman yapıyoruz ama abartılı değil. Olanlar biraz da şans açıkçası. Her zaman aynı metodu uyguluyorum, farklı bir durum yok. Sakatlıkları geçen Coulibaly ve Marius bu karşılaşmada oynayabilecek duruma geldi. Elayis Tavsan ve Oscar milli aradan sonra dönecek. Fatih ve Sousa da belki Erzurumspor karşılaşmasına yetişebilecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor Teknik Direktörü Fink'ten ekim ayı için iddialı sözler - Son Dakika

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