SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Pendikspor maçında aldıkları 1 puanın da iyi olduğunu söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, sahasında Pendikspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gisdol, galip gelmeleri halinde puan tablosunda rahatlayabileceklerini ancak galip gelemedikleri için üzgün olduklarını ifade etti. Alınan 1 puanın önemine değinen Gisdol, "Mücadele beklendiği gibi geçti. Zor geçeceğini biliyorduk. Kendi stilimizi ortaya koymakta zorlandık. Uzun toplarla oynadılar. Ön alanda iyi oyuncuları var. 3-4 fırsat yakaladık ama iyi değerlendiremedik. Bunları değerlendiremediğinizde de aldığınız 1 puana mutlu olmanız gerekiyor. Rakip teknik direktörün hakemin performansından mutlu olmasını anlayabiliyorum. Oyuncu değişikliklerini yaparken risk almak istemedik. Aldığımız 1 puanın da iyi olduğunu düşünüyorum. Değişikliği erken yapsak takımın dengesi bozulabilirdi. Süper Lig'de her maç zorlu geçiyor. Her maça farklı hazırlanıyoruz. Bugünkü maçın da zor geçeceğini biliyorduk" dedi. - SAMSUN
Son Dakika › Spor › Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Aldığımız 1 puan da iyi - Son Dakika
TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Her iki taraf için hayırlısı olsun.' ifadelerine yer verildi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK, Giresunspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, genç oyuncularla mücadele ettiklerini ve pozitif futbol oynamayı öğretmeye çalıştıklarını belirtti. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, hedeflerinin play-off olduğunu ve altı maçlarının kaldığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?