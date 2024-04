Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Aldığımız 1 puan da iyi

Spor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Pendikspor maçında aldıkları 1 puanın da iyi olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, sahasında Pendikspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gisdol, galip gelmeleri halinde puan tablosunda rahatlayabileceklerini ancak galip gelemedikleri için üzgün olduklarını ifade etti. Alınan 1 puanın önemine değinen Gisdol, "Mücadele beklendiği gibi geçti. Zor geçeceğini biliyorduk. Kendi stilimizi ortaya koymakta zorlandık. Uzun toplarla oynadılar. Ön alanda iyi oyuncuları var. 3-4 fırsat yakaladık ama iyi değerlendiremedik. Bunları değerlendiremediğinizde de aldığınız 1 puana mutlu olmanız gerekiyor. Rakip teknik direktörün hakemin performansından mutlu olmasını anlayabiliyorum. Oyuncu değişikliklerini yaparken risk almak istemedik. Aldığımız 1 puanın da iyi olduğunu düşünüyorum. Değişikliği erken yapsak takımın dengesi bozulabilirdi. Süper Lig'de her maç zorlu geçiyor. Her maça farklı hazırlanıyoruz. Bugünkü maçın da zor geçeceğini biliyorduk" dedi. - SAMSUN