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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Golü çok geç bulduk - Son Dakika
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Golü çok geç bulduk

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada golü çok geç bulduklarını söyledi. Maçta 2 gol yediklerini ve geri gelmenin zor olduğunu belirten Gisdol, Pazar günüki maçlarına nasıl hazırlanacaklarını konuşacaklarını ifade etti.

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Golü çok geç bulduk
11.01.2024 - 22:57,
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada golü çok geç bulduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Samsunspor, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Genelde çok sıkı sıkıya geçen bir maçtı. 2 gol yedik, biri kornerden ve frikikten. Bu tür gollerin yenmemesi lazım. İki gol geridesin ve geri gelmek zor oluyor. İkinci yarıda her şeyi denedik, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gol bulduk ama çok geç dakikalarda geldi. Pazar günü maçımız var fazla bir vaktimiz yok. Bu maça nasıl hazırlanacağımızı arkadaşlarımızla konuşacağız" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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