Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: \'Konsantrasyonumuzu kaybedersek küme düşmeyle yüz yüze kalabiliriz\'

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, konsantrasyon, moral ve motivasyonlarını kaybettikleri takdirde küme düşmeyle yüz yüze kalabileceklerini söyleyerek, çok dikkatli ve çalışkan olmaları gerektiğini söyledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Alman Teknik Direktör Markus Gisdol'un takımın başına gelmesinin ardından toparlandı. Gisdol, 1 puanla son sırada aldığı takım ile 17 maçta 25 puan toplayarak, küme düşme hattından çıkardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ardından ligde maç başına en fazla puan toplayan antrenörlerden biri olan Gisdol, bu konsantrasyonlarını sezon sonuna kadar sürdürmeleri gerektiğine dikkat çekti.
"Konsantrasyonumuzu kaybedersek küme düşmeyle yüz yüze kalabiliriz"
Son haftalarda iyi performans sergileyerek önemli puanlar topladıklarının altını çizen Markus Gisdol, "İstatistiklere bakınca aslında takımın son haftalarda göstermiş olduğu performansın çok iyi bir performans olduğunu görüyoruz. Bu istatistiklere bakınca da tabii ki de mutluyum. Bunlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ancak işimiz henüz bitmedi. Bu çok uzun bir yol ve ligin sonuna kadar aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Eğer konsantrasyonumuzu, moral ve motivasyonumuzu kaybedersek, birazcık da olsa kaybedecek olursak kesinlikle küme düşmeyle yüz yüze kalabiliriz. Bu sebepten dolayı her maçın kıymetini bilerek, her maçın çok önemli olduğunu bilerek aynı moral, motivasyon, istek ve arzuyla devam etmemiz gerekiyor. Ligin sonuna kadar da her maçın önemli olduğunu unutmadan savaşmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN
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