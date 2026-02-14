Samsunspor, Thomas Reis ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Samsunspor, Thomas Reis ile yollarını ayırdı

Samsunspor, Thomas Reis ile yollarını ayırdı
14.02.2026 09:36
Süper Lig'de Antalyaspor'a yenilen Samsusnpor, Thomas Reis ile yolların ayrıldığını gece yarısı 03.30'da resmen duyurdu.

Süper Lig'de bu sezon başlangıcında başarılı performans göstermesine rağmen son dönemde formsuz bir grafik çizen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi ligde dün Antalayaspor ile karşı karşıya geldi ve 3-1'lik mağlup oldu.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklama "2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz. Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur. Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

Temmuz 2024'te göreve başladığı Karadeniz ekibinin başında 72 maça çıkan Reis, 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.

Samsunspor, Thomas Reis yollarını ayırdı

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Thomas Reis ile yollarını ayırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsunspor, Thomas Reis ile yollarını ayırdı - Son Dakika
