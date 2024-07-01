Samsunspor, Thomas Reis yönetiminde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Samsunspor, Thomas Reis yönetiminde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Samsunspor, Süper Lig'e yeni teknik direktörü Thomas Reis ile sezonun ilk antrenmanını yaptı. Antrenmana kiralıktan dönen futbolcularla birlikte toplam 50 futbolcu katıldı. Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, takımın hedefinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunu belirtti. Şu anda 50 kişiyle çalıştıklarını ancak kadronun sezon içinde 28 kişiye ineceğini söyledi. Transfer yasağı nedeniyle yeni oyuncu alamadıklarını ancak ileride bu durumun değişebileceğini ifade etti.

01.07.2024 19:56
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SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni Teknik Direktörü Thomas Reis yönetiminde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Geçen sezon 11 yıl aradan sonra Süper Lig'de boy gösteren Samsunspor, sezonun ilk antrenmanını kulübün Batıpark'taki tesislerinde yaptı. Alman Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki ilk antrenmanına çıkan kırmızı-beyazlılarda antrenmanda kiralıktan dönen futbolcularla birlikte toplam 50 futbolcu yer aldı. Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Geçen sezondan daha keyif verici ve daha az stresli bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz"

Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerinin altını çizen Fuat Çapa, "Hepimiz için hayırlı bir sezon olur inşallah. Geçtiğimiz sezonun ardından bu sezonda tabii ki hedefler, beklentiler aynı doğrultuda. Çünkü Süper Lig'de kalıcı olmamız gerekiyor. Camia olarak buna hazır olduğumuzu geçtiğimiz sezon çok net bir şekilde gösterdik. Tabii önemli olan bunu sahaya da aynı şekilde yansıtabilmek. Geçtiğimiz sezonki birlik, beraberlik başarının en büyük anahtarıydı. Ümit ediyorum ki bu sezon aynı birlikteliği ve beraberliği sağlarız. Geçtiğimiz sezondan daha keyif verici, daha az stresli olan bir sezon yaşarız hep birlikte" dedi.

"Kadro 28 kişiye inecek"

Şu anda 50 kişiyle çalıştıklarını ama bu sayının 28'e ineceğini ifade eden Direktör Çapa, "Geçen sezon kiraya vermiş olduğumuz oyuncular vardı. Çok kalabalık bir grupla beraberiz şu anda. Ama tabii bu grubun içerisinden sezon içerisinde seçeceklerimiz, belirleyeceklerimiz olacak teknik ekibin. Şu anda sezon içerisinde çalışılmayacak sayıda fazla kişiyle çalışıyoruz. Yani hocamızla da görüştüğümüzde sayının ilk etaptaki kampa giderken 32'ye düşmesi, sezon içerisinde de 28 kişilik bir kadroyla çalışmak istediğini bize belirtti. Biz de o doğrultuda elimizdeki olan mevcut kadro içerisindeki isimleri belirleyerek, hocamızın istemiş olduğu sayıya indirerek sezona hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.

"Şu anda transfer yapamıyoruz, yeni oyuncu alma şansımız yok"

Transfer yasağı hakkındaki soruya da cevap veren Çapa, "Transferi ilk günden itibaren başkanımız yürütüyor. Gereken çabayı ve gayreti verdiğini hepimiz biliyoruz. Halen daha prosedürün devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama net bir sonuç soracak olursanız, onunla ilgili şu anda söyleyebileceğim çok net bir şey yok. İlerleyen günlerin ne göstereceğini bilmiyoruz. Hep beraber göreceğiz. Ama sizin de bildiğiniz gibi transferimiz bugün itibariyle kapalı. Yani yeni bir oyuncu alma şansımız yok. Ama bu demek değil ki ilerideki günlerde alamayız. Mücadelesini halen daha başkanımız vermekte, avukatlarla görüşerekten, direkt yetkililerle görüşerekten, mücadelesini veriyor. Eğer öyle bir olanak olacak olursa tabii ki bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

İzinli ve sakat olan oyuncular hakkında da bilgi veren Fuat Çapa, ayrıca şunları söyledi:

"Lig bittikten sonra milli takıma çağırılan oyuncularımız vardı. Marius ve Ntcham gibi. Onlara teknik ekibimiz bir hafta fazladan izin verdi. Holse'ye baba olduğu için ona da Cumartesi gününe kadar izin verdik. Onlar inşallah Cumartesi günü bizimle birlikte olacaklar. Laura ise Çarşamba günü Samsun'a gelecek. Perşembe günden itibaren de bizle beraber olacak."

Ayrıca geçen sezonun ikinci yarısında dizinden sakatlanan Lubo Satka ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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