Samsunspor, Thorsten Fink ile Anlaştı
Samsunspor, Thorsten Fink ile Anlaştı

Samsunspor, Thorsten Fink ile Anlaştı
24.02.2026 14:51
Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink ile Avrupa hedeflerine odaklandı.

SAMSUNSPOR Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Thomas Reis hocamızdan sonra Thorsten Fink ile anlaştık. Alman ekolünün devamını düşünüyoruz. İnşallah Thorsten Fink hocamızla çok daha başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, takımdaki güncel durumlar ve sakatlıklar ile alakalı Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda Türkiye Kupası'nı daha kısa ve ulaşılabilir bir yol olarak değerlendirdiklerini ifade eden Suat Çakır, "Tekrar Avrupa kupalarına katılmak için Türkiye Kupası yolu biraz daha kısa gibi. Çünkü şu an grubu büyük ihtimalle lider olarak bitireceğiz. Yani seri başı olacağız bir sonraki turda. Orası daha yakın gibi gözüküyor. Biz tüm kulvarlarda hedeflerimize devam etmeyi düşünüyoruz. Ancak Avrupa kupaları için Türkiye Kupası daha kısa bir hedef olacak gibi duruyor" diye konuştu.

'İKİNCİ MAÇTA DA İYİ BİR SONUÇ ALIP TURU GEÇECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Konferans Ligi hedefleri ve takımın sakatlık durumu hakkında konuşan Çakır, "Thomas Reis hocamızdan sonra Thorsten Fink ile anlaştık. Alman ekolünün devamını düşünüyoruz. İnşallah Thorsten Fink hocamızla çok daha başarılı olacağımıza inanıyoruz. Shkendija deplasmanında aldığımız 1-0'lık sonuç ikinci maç öncesinde bizim için bir avantaj. Ancak her ne kadar avantaj gibi gözükse de dezavantaja dönüşebilir. O yüzden taraftarımızın ve şehrimizin desteğine ihtiyacımız var. İnşallah perşembe günü oynayacağımız ikinci maçta da iyi bir sonuç alıp turu geçeceğimizi düşünüyoruz. Olivier Ntcham, Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almadı ancak Shkendija maçında kadroda olacak. Çocuğu doğduğu için Fransa'ya gitmişti. Bugün itibarıyla perşembe akşamı oynayacağımız maç için hazırlıklara başlıyoruz. Sakat oyuncularımız Emre Kılınç ve Afonso Sousa mart ayı gibi takımla birlikte çalışmalara başlayacak. İki oyuncumuz da Fenerbahçe maçında kadroda olacak. Şu an için aksi giden bir durum yok. Her şey iyi gidiyor. Tanguy Coulibaly ise Fenerbahçe maçından sonra takımla birlikte olacak. Bu turu geçtikten sonra kadromuzda daha çok alternatif olacağını düşünüyorum. Mart ayında 7 karşılaşmaya çıkacağız. Yani 3 günde bir maç oynayacağız. Sakatlarımızın da katılmasıyla kadro genişliği ve derinliği daha fazla olacak. İnşallah bu süreci iyi geçirip hedefimiz olan ligde ilk 5'e girmek, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmek ve Avrupa'da da son 16'ya kalmak için bütün gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

