Samsunspor, Trabzonspor'u 2-1 geçti - Son Dakika
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Samsunspor, Trabzonspor'u 2-1 geçti

Reeder Samsunspor, Holse'nin 2 golüyle Trabzonspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

05.01.2025 00:16
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Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Satka, Soner Gönül, Benasser, Celil Yüksel (Dk. 90 Soner Aydoğdu), Schindler (Dk. 68 Muja), Holse, Emre Kılınç (Dk. 86 Bola), Mouandilmadji

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçi, Batahov, Eren Elmalı (Dk. 89 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Lundstram, Ozan Tufan (Dk. 77 Enis Destan), Cihan Çanak (Dk. 73 Umut Güneş), Cham (Dk. 89 Arif Boşluk), Nwakaeme, Banza

Goller: Dk. 30 ve 76 Holse (Reeder Samsunspor), Dk. 49 Banza (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Ozan Tufan (Trabzonspor), Dk. 38 Emre Kılınç (Reeder Samsunspor)

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Trabzonspor'u 2-1 yendi.

49. dakikada Trabzonspor 1-1 eşitliği yakaladı. Misafir takımın sağ taraftan kazandığı korner atışını Cham kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Banza, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-1

55. dakikada Serdar Saatçi'nin yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleye yönelen topu son anda kaleci Okan Kocuk yatarak uzaklaştırdı.

70. dakikada ani gelişen Reeder Samsunspor atağında Mouandilmadji'nin ceza sahası içine pasında defanstan sıyrılan Holse'nin son anda dokunduğu top, az farkla auta gitti.

76. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Kırmızı-beyazlı takımın sol taraftan kazandığı korner atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun altıpas içine ortasında Mouandilmadji kafa ile topu arka direkteki Holse'ye indirdi. Danimarkalı oyuncu boş ağlarla meşin yuvarlağı buluşturdu: 2-1

Reeder Samsunspor, karşılaşmayı Holse'nin attığı 2 golle 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Trabzonspor'u 2-1 geçti - Son Dakika

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